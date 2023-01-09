Ушел из жизни преподаватель Тверского госуниверситета Сергей Куженькин Фото: vk.com/tversu

29 декабря 2022 года на 67 году жизни скоропостижно скончался кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математического анализа математического факультета Сергей Куженькин. Об утрате сообщил Тверской государственный университет в группе в соцсети. Сергей Николаевич окончил Калининский государственный университет в 1978 году, более 40 лет работал в Тверском государственном университете на кафедре математического анализа. Читал лекционные курсы, проводил практические занятия, руководил магистерскими диссертациями, выпускными квалификационными работами, курсовыми работами. Много времени уделял индивидуальной работе со студентами.

- Сергей Николаевич был высококвалифицированным и добросовестным педагогом, пользовался заслуженным уважением преподавателей, сотрудников и студентов математического факультета, - вспоминают о нем коллеги.

Коллектив кафедры математического анализа и всего математического факультета скорбит и приносит искренние соболезнования родным и близким покойного.