За новогодние выходные в Твери остановили 25 пьяных водителей

В Твери подвели итоги "Контроля трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери с 31 декабря 2022 года по 9 января 2023 года сотрудники Госавтоинспекции провели масштабный "Контроль трезвости".

В период новогодних каникул, по данным ОГИБДД по городу Твери, в областном центре выявлено 25 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. 16 нарушителей привлечены к административной ответственности. 8 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. На них составлены административные материалы. Еще один сел за руль пьяным повторно. Ему грозит наказание по уголовной статье.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о пьяных водителях по телефонам 02 или 102.