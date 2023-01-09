С начала января с улиц Твери вывезли более 8,5 тысяч кубометров снега

В Твери продолжается уборка улиц Фото: администрация Твери
В Твери МУП "ЖЭК" в круглосуточном режиме продолжает работу по уборке и зимнему содержанию улично-дорожной сети города. С начала января с городских улиц вывезено более 8,5 тысяч кубометров снега.
Ежедневно в уборке задействовано до 30 единиц спецтехники - комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторная техника для уборки тротуаров.
В первую очередь снег вывозят с мостов и путепроводов, основных магистралей и аварийно-опасных участков.
Ручную уборку и противогололёдную обработку пешеходных зон производят 140 дворников.