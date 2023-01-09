Лжесоцработница обманула пенсионерку на 3900 рублей в Тверской области

Злоумышленницу разыскала полиция Фото: архив "КП"

В дежурную часть полиции в Кимрах обратилась женщина 1939 года рождения. Пенсионерка рассказала полицейским, что к ней в квартиру приходила неизвестная женщина, которая представилась социальным работником и сообщила о полагающейся выплате в 1100 рублей.

Хозяйка впустила незнакомку. Лжесоцработница передала пенсионерке сувенирную пятитысячную купюру "Билет банка приколов" и получила от женщины сдачу настоящими деньгами - 3900 рублей. Подмену заявительница обнаружила только после ухода незнакомки.

Полицейские разыскали подозреваемую. Ею оказалась 55-летняя неработающая жительница Кимр. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности. В содеянном женщина созналась. На нее завели уголовное дело.