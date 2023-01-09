На рождественское представление "Кошкин дом" приглашают жителей Твери

Библиотека и семейная театральная студия Культурного центра «Боголюбский» ждут родителей с детьми. Фото: tverlib.ru

На рождественское представление семейной театральной студии Культурного центра «Боголюбский» «Кошкин дом» родителей с детьми приглашает тверская Горьковка.

- Известная сказка Самуила Маршака преподаст маленьким зрителям урок добра и милосердия, а их родителям подарит радость возвращения в детство в эти светлые рождественские дни, - рассказывает сайт библиотеки.

Спектакль покажут 14 января, в 12:00 в актовом зале библиотеки имени Горького. Взрослых просят захватить читательский билет или паспорт. После спектакля гостей ожидают мастер-классы для детей разного возраста. 0+