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НовостиЗвезды9 января 2023 15:02

На рождественское представление "Кошкин дом" приглашают жителей Твери

Спектакль покажет семейная театральная студия
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Библиотека и семейная театральная студия Культурного центра «Боголюбский» ждут родителей с детьми. Фото: tverlib.ru

Библиотека и семейная театральная студия Культурного центра «Боголюбский» ждут родителей с детьми. Фото: tverlib.ru

На рождественское представление семейной театральной студии Культурного центра «Боголюбский» «Кошкин дом» родителей с детьми приглашает тверская Горьковка.

- Известная сказка Самуила Маршака преподаст маленьким зрителям урок добра и милосердия, а их родителям подарит радость возвращения в детство в эти светлые рождественские дни, - рассказывает сайт библиотеки.

Спектакль покажут 14 января, в 12:00 в актовом зале библиотеки имени Горького. Взрослых просят захватить читательский билет или паспорт. После спектакля гостей ожидают мастер-классы для детей разного возраста. 0+