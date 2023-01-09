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НовостиПроисшествия9 января 2023 14:52

Житель Ржева забыл барсетку на крыше машины и лишился денег

Ущерб составил 60 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого разыскала полиция

Подозреваемого разыскала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции обратился 65-летний житель Ржевского района. Мужчина сообщил, что у него украли барсетку, которую он забыл на крыше машины и ушел в магазин.

Полицейские обследовали прилегающую территорию, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей.

Подозреваемого разыскали. Им оказался 40-летний житель Ржева. В полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что барсетку он выбросил, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.