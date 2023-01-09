Житель Ржева забыл барсетку на крыше машины и лишился денег

Подозреваемого разыскала полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В дежурную часть полиции обратился 65-летний житель Ржевского района. Мужчина сообщил, что у него украли барсетку, которую он забыл на крыше машины и ушел в магазин.
Полицейские обследовали прилегающую территорию, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей.
Подозреваемого разыскали. Им оказался 40-летний житель Ржева. В полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что барсетку он выбросил, а деньги потратил.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.