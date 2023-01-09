14 000 жителей Тверской области приняли участие в декаде спорта и здоровья Фото: ПТО

1 января 2023 года в Тверской области стартовала Декада спорта и здоровья. Участниками мероприятий в дни новогодних каникул стали около 14 тысяч жителей.

Декада спорта и здоровья проводится в тверском регионе ежегодно. Она нацелена на пропаганду здорового образа жизни, привлечение детей и взрослых к активному отдыху на свежем воздухе, организацию содержательного досуга для граждан всех возрастов.

Всего в рамках Декады спорта и здоровья в начале 2023 года в регионе проведено более 200 физкультурных и спортивных мероприятий – массовые соревнования по зимним видам спорта, муниципальные спортивные праздники. Организованы турниры по настольному теннису, шахматам.

Кроме того, в период новогодних каникул более 23 тысяч жителей посетили государственные спортивные комплексы Верхневолжья, где организованы массовые катания на коньках.