В 2022 году в Тверской области установили свыше 7000 пожарных извещателей в домах многодетных семей

В Верхневолжье продолжается работа по бесплатной установке пожарных извещателей в домах, где проживают многодетные семьи.
Фото: ПТО
В 1955 домах и квартирах многодетных семей региона за 2022 год бесплатно установлено 7042 автономных дымовых пожарных извещателя. В новогодние выходные дни такими приборами обеспечили еще 10 семей.
- Всего с начала реализации данной меры поддержки было установлено 22 999 устройств для 7374 семей, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Работа по этому направлению активизирована в регионе с 2019 года по поручению губернатора Игоря Рудени.
Извещатели предназначены для своевременного определения задымления и подачи сигнала тревоги в случае возгорания. Таким образом, их наличие в доме повышает безопасность семей с детьми.
Параллельно с установкой новых приборов проходят техпроверки уже установленных извещателей. В прошлом году было проверено более 20,9 тыс. устройств.
Сотрудники муниципальных семейных центров совместно со специалистами МЧС также проводят инструктажи для семей по пожарной безопасности.
Так выглядит автономный дымовой пожарный извещатель.
Фото: ПТО