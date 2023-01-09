В 2022 году в Тверской области установили свыше 7000 пожарных извещателей в домах многодетных семей

В Верхневолжье продолжается работа по бесплатной установке пожарных извещателей в домах, где проживают многодетные семьи. Фото: ПТО

В 1955 домах и квартирах многодетных семей региона за 2022 год бесплатно установлено 7042 автономных дымовых пожарных извещателя. В новогодние выходные дни такими приборами обеспечили еще 10 семей.

- Всего с начала реализации данной меры поддержки было установлено 22 999 устройств для 7374 семей, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Работа по этому направлению активизирована в регионе с 2019 года по поручению губернатора Игоря Рудени.

Извещатели предназначены для своевременного определения задымления и подачи сигнала тревоги в случае возгорания. Таким образом, их наличие в доме повышает безопасность семей с детьми.

Параллельно с установкой новых приборов проходят техпроверки уже установленных извещателей. В прошлом году было проверено более 20,9 тыс. устройств.

Сотрудники муниципальных семейных центров совместно со специалистами МЧС также проводят инструктажи для семей по пожарной безопасности.