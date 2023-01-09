Более 10 тысяч жителей Тверской области приняли участие во Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности

Зачёт сдавали целыми семьями. Фото: Артем ЛЕНЦ

Более 10 тысяч жителей Тверской области проверили свои знания в V Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности. Подавляющее большинство - 90% тверских участников - полностью справилось с заданиями с одной или нескольких попыток, сообщает региональное правительство.

Кроме личного участия в онлайн-зачёте было предусмотрено семейное тестирование. Его участниками стали 836 тверских семей, и 82% семейных команд зачет сдали успешно.

Среди заданий для школьников были вопросы на острые современные темы: касающиеся совершения разумных покупок, распознавания уловок мошенников и другие. Но самым сложным оказалось задание по постановке и достижению финансовой цели: ребятам нужно было отказаться от лишних трат и накопить деньги на новую игру.

Организаторы зачёта отметили, что уровень финансовой грамотности в Тверской области растёт.