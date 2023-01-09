В Тверскую область на новогодние выходные приехали около 700 тысяч туристов

Традиционно популярен у туристов в Твери Императорский дворец. где располагается областная картинная галерея. Фото: ПТО

В Тверской области в период новогодних каникул 2023 года побывало 700 тысяч туристов – это на 21% больше, чем в праздничные выходные дни начала 2022-го. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Согласно данным областного Минтуризма и туроператоров, выросла заполняемость загородных отелей Верхневолжья, она составляла в среднем 89% в период рождественских каникул, и доходила до 100% в Новый год.

В основном к нам приезжали гости из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и соседних регионов.

Большой популярностью пользовались музеи Верхневолжья. Так, Тверской государственный объединенный музей и его филиалы посетили 14 628 человек, а картинную галерею в Императорском дворце в Твери - около 10 тысяч человек.

Востребованным у туристов стали загородный отдых в Конаковском районе, в Осташковском округе на озере Селигер, семейные и детские программы в Лихославльском округе, посещение Торжка и Вышнего Волочка.

В 2022 году Верхневолжье, по данным Минтуризма региона, побывало более 2,6 миллиона туристов - в два раза больше, чем в 2016-м.

- Отрасль туризма имеет ключевое значение для комплексного развития области, - считает губернатор Игорь Руденя. - Это создание рабочих мест, увеличение доходной части областного бюджета, развитие инфраструктуры для отдыха жителей и гостей Верхневолжья.