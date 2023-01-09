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НовостиПроисшествия9 января 2023 13:21

Жители Нелидова в Тверской области жалуются на снижение параметров отопления в квартирах

СК и прокуратура начали проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители пожаловались на отсутствие отопления в домах

Жители пожаловались на отсутствие отопления в домах

Фото: Мария ЛЕНЦ

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту жалобы жителей на снижение параметров отопления в квартирах.

Сообщение о том, что люди замерзают в квартирах, появилось в соцсети.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также проверка организована Нелидовской межрайонной прокуратурой. Будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, а также дана оценка действиям виновных лиц. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.