Жители Нелидова в Тверской области жалуются на снижение параметров отопления в квартирах

Жители пожаловались на отсутствие отопления в домах
Фото: Мария ЛЕНЦ
Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту жалобы жителей на снижение параметров отопления в квартирах.
Сообщение о том, что люди замерзают в квартирах, появилось в соцсети.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Также проверка организована Нелидовской межрайонной прокуратурой. Будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, а также дана оценка действиям виновных лиц. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.