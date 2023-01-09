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НовостиПроисшествия9 января 2023 13:11

Мужчина на велосипеде провалился под лёд на Волге в Тверской области

На место вовремя подоспели спасатели МЧС
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Добраться до берега мужчине помогли спасатели МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Добраться до берега мужчине помогли спасатели МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о том, что мужчина на велосипеде провалился под лед на Волге в Кимрах поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 9 января.

На место убыли отделение пожарно-спасательной части №11, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

- По прибытию подразделения установлено, что мужчина выбрался на лед самостоятельно, но до берега добраться не смог. На берег его доставили спасатели и передали сотрудникам скорой помощи, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.