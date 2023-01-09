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НовостиПолитика9 января 2023 12:50

"Мы вернёмся с победой!": росгвардейцы, служащие в зоне СВО, поблагодарили за поддержку жителей Тверской области

На передовую были направлены письма, теплые вещи, тепловизоры
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Росгвардейцы поблагодарили земляков за поддержку Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Росгвардейцы поблагодарили земляков за поддержку Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудники спецподразделения Управления Росгвардии по Тверской области, выполняющие задачи специальной военной операции, поблагодарили за поддержку жителей Верхневолжья и записали для земляков видеообращение.

Особую благодарность участники спецоперации выразили прихожанам Новоторжского Борисоглебского монастыря, которые собрали и отправили на передовую письма, теплые вещи, тепловизоры, противоосколочные очки и другие предметы первой необходимости.

- Нам очень важно знать, что дома нас ждут и поддерживают не только семьи, а все наши земляки. Спасибо вам, что верите в нас! Мы обязательно вернемся с победой! - отметили росгвардейцы в видеообращении.