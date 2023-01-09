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НовостиОбщество9 января 2023 12:09

В Тверской области выявлены нарушения в оснащении двух фельдшерско-акушерских пунктов

В них отсутствовало необходимое оборудование
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В двух ФАПах отсутствовало необходимое оборудование Фото: архив "КП"

В двух ФАПах отсутствовало необходимое оборудование Фото: архив "КП"

Прокуратурой Краснохолмского района в ходе проверки выявлены нарушения требований федерального законодательства о здравоохранении со стороны Краснохолмской ЦРБ.

Установлено, что в двух фельдшерско-акушерских пунктах при больнице отсутствует необходимое оборудование, а также выявлены медицинские изделия с истекшим сроком годности.

Прокуратурой в отношении главного врача вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному вынесено предупреждение и предписано устранить нарушения.