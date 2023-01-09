В Тверской области выявлены нарушения в оснащении двух фельдшерско-акушерских пунктов

В двух ФАПах отсутствовало необходимое оборудование Фото: архив "КП"
Прокуратурой Краснохолмского района в ходе проверки выявлены нарушения требований федерального законодательства о здравоохранении со стороны Краснохолмской ЦРБ.
Установлено, что в двух фельдшерско-акушерских пунктах при больнице отсутствует необходимое оборудование, а также выявлены медицинские изделия с истекшим сроком годности.
Прокуратурой в отношении главного врача вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному вынесено предупреждение и предписано устранить нарушения.