В Тверской области выявлены нарушения в оснащении двух фельдшерско-акушерских пунктов

В двух ФАПах отсутствовало необходимое оборудование Фото: архив "КП"

Прокуратурой Краснохолмского района в ходе проверки выявлены нарушения требований федерального законодательства о здравоохранении со стороны Краснохолмской ЦРБ.

Установлено, что в двух фельдшерско-акушерских пунктах при больнице отсутствует необходимое оборудование, а также выявлены медицинские изделия с истекшим сроком годности.

Прокуратурой в отношении главного врача вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному вынесено предупреждение и предписано устранить нарушения.