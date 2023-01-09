Житель Удомли задержан на автомобиле с крупной партией наркотиков

В машине фигуранта обнаружено 18 свертков с веществом Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с оперативниками ГНК и сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Торжокский» при силовой поддержке бойцов ОСН «Гром» задержан 39-летний житель Удомли. Мужчину подозревают в сбыте наркотиков.

Он ехал на автомобиле Vortex в направлении Санкт-Петербурга и был остановлен полицейскими на 227 км трассы М-10. В салоне машины было обнаружено 18 полимерных свёртков с неизвестным порошком.

Экспертиза подтвердила наркотическое происхождение вещества.

- По данным оперативников, фигурант планировал распространять запрещенное вещество на территории Тверской области через тайники-закладки.

Злоумышленник сознался в содеянном. По части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двадцати лет лишения свободы.

Фигурант находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об аресте. Ведется следствие.