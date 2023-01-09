Жительница Твери добилась перерасчета за электроэнергию, переплатив 3000 рублей

Проверку провела прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Заволжского района Твери по обращению местной жительницы проведена проверка законности начисления платы за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Установлено, что заявительнице при расчете платы за потребленную в 2014-2015 гг. электроэнергию при содержании общего имущества в многоквартирном доме ресурсоснабжающая организация счет выставляла неправомерно. Переплата составила более 3000 рублей.

В ресурсоснабжающую организацию было внесено представление, по результатам рассмотрения произведен перерасчет.