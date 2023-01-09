На станции Завидово в Тверской области женщина попала под поезд

Женщина попала под поезд в Тверской области
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ЧП произошло утром, 9 января, на 532 км Октябрьской железной дороги, на станции Завидово. Скорым поездом сообщением "Санкт-Петербург-Москва" травмирована 66-летняя местная жительница, которая переходила регулируемый железнодорожный переход на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом.
Для предотвращения наезда на человека машинистом подавался звуковой сигнал, но женщина его не услышала и получила травмы.
- Пострадавшую доставили в центральную районную больницу. По данному факту линейным отделом МВД России на станции Тверь проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.