Аномальные морозы уходят из Тверской области

Зима бодрит! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аномальные морозы с температурой воздуха на 7-14 градусом ниже климатической нормы уходят из Тверской области. Об этом в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) сообщила начальник Тверского Гидрометцентра Татьяна Зимина.

- Ультраполярные вторжения происходят почти каждую зиму, но рано или поздно заканчиваются. Сейчас ультраполярное вторжение уходит на восток, в Сибирь. С Атлантического океана к нам перемещается тёплый воздух, - рассказала Татьяна Зимина. – Температура будет повышаться, и дней через пять-семь мы вернёмся к нормальному состоянию: -10…-15 градусов ночью и -5…-10 днём.

Руководитель областного Гидрометцентра также не исключила вероятность возвращения очень тёплой погоды – в районе нуля градусов. Этого можно ожидать ближе к середине второй рабочей недели января. Но пока прогноз лишь предварительный. К тому же, даже если температура всё-таки повысится до нуля, уже 19 января, в Крещение, должно похолодать. Но не так существенно, как было в каникулы:

- Где-нибудь градусов до пятнадцати, - уточнила метеоролог.

Татьяна Зимина также ответила на вопрос, не навредили ли крепкие морозы будущему урожаю:

- Не навредили. Высота снежного покрова у нас значительная, а значит, все сельскохозяйственные посевы были в тепле.