В филиале Музея Победы в Тверской области представят проект «Титаны Ржева»

Ржевский филиал Музея Победы расположен в деревянном доме в деревне Хорошево, где с 4 на 5 августа 1943 года переночевал Иосиф Сталин во время выезда к линии фронта. Фото: ПТО

В 2023 году в филиале Музея Победы «Ставка Сталина» в деревне Хорошево под Ржевом будет реализован проект «Титаны Ржева». Как сообщила пресс-служба областного правительства, в его рамках запланированы четыре выставки.

В экспозициях будут переставлены раритеты из фондов Музея Победы на Поклонной горе в Москве - документы, фотографии, личные вещи участников военных операций, объединенных под названием Ржевская битва.

Выставки будут посвящены ее героям, а также ржевитянам, прославившимся подвигами в годы Великой Отечественной войны.

Также, в 2023 году в Ржевском филиале будут организованы художественные выставки «Ржевский край в годы Великой Отечественной войны».

Традиционно, в течение года в филиале пройдет ряд памятных мероприятий. В феврале в музее «Ставка Сталина» состоятся научно-практическая конференция «Битва, которая изменила историю» и тематический урок «Сталинградская битва в книгах и на полотнах художников». В марте пройдет встреча школьников Ржевского округа с дочерью командующего Калининским и Западным фронтами, маршала и Героя СССР Андрея Еременко.

СПРАВКА КП

Под названием «Ржевская битва» объединены ожесточенные сражения Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны на Ржевско-Вяземском выступе с 5 января 1942 года до 21 марта 1943 года. Эти боевые действия включают в себя четыре наступательные операции советских войск Западного и Калининского фронтов против 4-й и 9-й полевых армий немецкой группы армий «Центр».

Термин «Ржевская битва» впервые применила в научных работах учёный историк из Твери Светлана Герасимова.