За выходные на дорогах Тверской области в ДТП пострадали 39 человек

На дорогах Тверской области произошло 27 аварий Фото: УГИБДД России по Тверской области

УГИБДД России по Тверской области подвело итоги аварийности в период новогодних праздников.

За выходные, с 1 по 8 января 2023 года, на дорогах региона произошло 27 аварий. 39 человек пострадали, в том числе пятеро детей. Два человека погибли.

Наибольшее количество аварий - 14 - произошло в период с 1 по 3 января. Один человек погиб и 21 пострадал, из них 3 детей.

С 4 по 8 января произошло 13 ДТП. Один человек погиб и 18 пострадали, из них 2 детей.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД.