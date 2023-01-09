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НовостиОбщество9 января 2023 8:23

Двух жителей Тверской области из-за наркотиков лишили водительских прав

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Кимрской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что у двух местных жителей, находящихся на учете в медицинском учреждении из-за употребления наркотических средств, имеются водительские удостоверения.

Данный факт создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и может привести к дорожно-транспортным происшествиям, поэтому прокурором были направлены в суд два административных исковых заявления о прекращении права граждан на управление транспортным средством.

Требования удовлетворены в полном объеме, решения суда не вступили в законную силу.