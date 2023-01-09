В Тверской области проходят плановые осмотры специализированной техники Фото: ПТО

С 9 января в Тверской области стартовала операция "Снегоход". Инспекторы Гостехнадзора совместно с представителями ГУ МЧС России по Тверской области, правоохранительных органов проводят плановые осмотры специализированной техники.

Владельцам напоминают, что для управления внедорожными мототранспортными средствами и автотранспортными средствами (снегоходами и снегоболотоходами, в том числе колесными) необходимо иметь удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории. Техника должна быть зарегистрирована в органах Гостехнадзора. Своевременно пройден технический осмотр.

При эксплуатации внедорожной мототехники необходимо иметь защитную экипировку, выбирать в зависимости от погодных условий безопасный скоростной режим, избегать выезда на неокрепший лед водоемов.