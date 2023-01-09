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НовостиПроисшествия9 января 2023 6:12

Пожилая женщина погибла при пожаре в жилом доме в Тверской области

Следователи проводят проверку по факту ЧП
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пожилая женщина погибла при пожаре Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Пожилая женщина погибла при пожаре Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели женщины при пожаре в жилом доме в деревне Лизиково. Тело погибшей, 1939 года рождения, было обнаружено в ходе тушения.

Место происшествия осмотрел следователь. С целью установления точной причины пожара назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.