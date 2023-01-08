Жителей Тверской области ждет еще одна аномально-холодная ночь

В Тверской области сохраняется аномально-холодная погода Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей региона, что до 10 января ожидается аномально-холодная погода.

Среднесуточная температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

В ночь на 9 января столбики термометров опустятся до -10 градусов. Днем солнечно, -21 градус. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте правила безопасности. При управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, не нарушайте скоростной режим, сохраняйте дистанцию.

Спасатели напоминают, что на федеральных трассах установлены 74 пункта обогрева, в том числе семь мобильных. В каждом из пунктов предусмотрены горячая еда и напитки, необходимый медицинский инвентарь, медицинская доврачебная помощь, предоставляется возможность для временного размещения участников дорожного движения.