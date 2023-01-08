Полет на шаре, поездка на Байкал и плюшевый медведь: в Тверской области "Ёлка желаний" исполнила мечты еще семерых детей

В Тверской области продолжают исполняться мечты участников акции "Елка желаний" Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя исполнил новогодние мечты еще семерых детей - участников региональной акции "Елка желаний".

В период новогодних и рождественских праздников исполнилось желание 5-летней Софии Павловой из посёлка Спирово - у девочки появился батут, 5-летнему Степану Усенко из Твери подарили развивающий набор, 11-летний Александр Аринцев из Лихослальского муниципального округа получил лыжный комплект, 7-летний Вадим Статных из Твери – большого плюшевого медведя, а 6-летняя Софья Тропина из Твери посетила Кремлёвскую елку.

16-летняя Полина Иванова мечтала побывать на Байкале - ей вручена путевка. В путешествие юная жительница Твери отправится уже в конце февраля. 9-летнему Сергею Волкову подарили сертификат на полёт на воздушном шаре.

Напомним, что в преддверии Нового года Игорь Руденя вручал подарки детям, которые повесили шары с мечтами на "Елку желаний".