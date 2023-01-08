Спасатели помогли замерзающим на дороге людям в Тверской области

Спасатели помогли замерзающим на дороге людям Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В ночь на 8 января в ГУ МЧС России по Тверской области поступила просьба о помощи от водителя и пассажиров автомобиля, застрявшего у лесополосы в районе деревни Лежнево в Осташковском округе.

Четыре человека замерзали в 35 километрах от Осташкова.

- На помощь людям отправилась оперативная группа ПСЧ-44 Осташкова. Сотрудники МЧС оказали помощь автомобилистам, обогрели в служебном транспорте и отвезли по месту жительства, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Спасатели напоминают, что в Тверской области из-за аномальных морозов объявлено экстренное предупреждение.

Будьте осторожны. Соблюдайте меры безопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.