В тридцатиградусный мороз в Твери на привязи бросили собаку

Собаку бросили на улице в тридцатиградусный мороз Фото: vk.com/tver_helpanimals

В Твери в тридцатиградусный мороз несчастную собаку бросили на привязи у дерева на территории роддома №1.

- Она долго сидела, лаяла и выла, пока неравнодушные люди не срезали веревку. Только вот собака никуда не ушла, а осталась ждать хозяина, - рассказали волонтеры из Инициативной группы по защите животных. - Сердобольная женщина посадила собаку к себе в сарай на время холодов.

Сейчас животному ищут новый дом. Собачка похожа на метиса лайки, молодая и ласковая. Будущим хозяевам волонтеры обещают помочь со стерилизацией.

Информацию можно уточнить в группе у зоозащитников.