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НовостиПолитика8 января 2023 7:58

Военнослужащий из Тверской области Сергей Щеглов погиб в ходе СВО

Прощание состоится 8 января
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Военнослужащий из Тверской области Сергей Щеглов погиб в ходе СВО

Военнослужащий из Тверской области Сергей Щеглов погиб в ходе СВО

Фото: Евгений КУЦ

В ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из Ржева Сергей Щеглов. Об этом сообщает газета "Ржевская правда" в группе в соцсети.

Родителям военнослужащего выразил соболезнования губернатор Игорь Руденя.

- Примите искренние соболезнования в связи с гибелью в ходе специальной военной операции вашего сына, Сергея Константиновича Щеглова. Сергей Константинович сражался против неонацизма и терроризма, защищал независимость нашей Родины, жизни мирных граждан. Его воинский подвиг навсегда сохранится в сердцах родных и близких людей, всех патриотов Отчизны. Разделяем с вами горечь невосполнимой утраты, - написано в соболезновании.

Прощание с погибшим состоится 8 января.