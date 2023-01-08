В диско-баре у посетителя украли 50 000 рублей в Тверской области

У молодого человека украли 50 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию поступило заявление от 19-летнего жителя Осташкова. Молодой человек сообщил, что пришел отдохнуть в местный диско-бар, где у него из сумки похитили 50 000 рублей.

Полицейские опросили свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения, в ходе розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался 18-летний местный житель, отдыхавший в том же баре.

Молодой человек сознался в краже. Деньги он потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.