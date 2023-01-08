На трассах в Тверской области готовы к работе мобильные пункты обогрева

На трассах в Тверской области развернуты пункты обогрева Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области в период новогодних праздников продолжает работу в усиленном режиме.

Из-за аномальных холодов, ночью 8 января столбик термометра опускался до -35 градусов, на федеральных трассах установлены 74 пункта обогрева, в том числе семь мобильных.

Мобильные пункты обогрева готовы к развертыванию круглосуточно на 227 км трассы М-10 "Россия" в Торжокском районе, на 125 км М-10 в Конаковском районе, на 266 км М-10 в Спировском округе, на 224 км М-9 "Балтия" в Ржевском округе, на 363 км М-9 в Западнодвинском округе, на 287 км М-10 в Вышневолоцком округе и 340 км на М-10 в Бологовском районе.

В каждом из пунктов предусмотрены горячая еда и напитки, необходимый медицинский инвентарь, медицинская доврачебная помощь, предоставляется возможность для временного размещения участников дорожного движения.

ГУ МЧС России по Тверской области призывает водителей, при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

Будьте внимательны и осторожны!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" МЧС - (4822) 39-99-99.