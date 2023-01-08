В Тверской области бдительная пенсионерка отказалась отдавать деньги мошенникам

Женщина не поверила мошенникам и сохранила деньги Фото: архив "КП"

В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратилась 74-летняя местная жительница и сообщила, что на домашний телефон ей позвонила неизвестная женщина и представилась внучкой. Злоумышленница говорила, что якобы совершила ДТП, по её вине пострадали люди, и теперь удерживают в неизвестном месте и требуют денег - 900 тысяч рублей.

Пенсионерка поняла, что разговаривает с мошенниками. Женщина не поддалась обману, отказалась передавать деньги и позвонила внучке.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищет полиция.