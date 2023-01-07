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НовостиОбщество7 января 2023 16:05

В Тверской области столбик термометра упадёт до -35 градусов

МЧС предупреждает: аномальные морозы продолжаются
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Лучше посидеть дома!

Лучше посидеть дома!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночью 8 января в Тверской области столбики термометра могут опуститься до -35 градусов. Об этом предупреждает региональный главк МЧС со ссылкой на Гидрметцентр.

"В ночные и утренние часы 08-09 января в Тверской области ожидается мороз -25…-30 град. Ночью 08 января местами до -35 град. Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям нашего региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности", - говорится в сообщении.

В такую погоду нужно быть особенно осторожными. Избегать долгого нахождения на улице, не выпускать надолго домашних животных, ограничить игры детей на свежем воздухе. Особо внимательно нужно относиться к состоянию отопительных приборов.

На улице скользко. Спасатели рекомендуют передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, на слегка расслабленных ногах. Руки должны быть свободными для балансировки. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострёнными шипами.

- Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю, - советуют в МЧС.

В случае обморожения немедля обратитесь за медицинской помощью.