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НовостиОбщество7 января 2023 14:07

Жительница Тверской области не смогла попасть ночью домой из-за замёрзшего домофона

Дверь заклинило из-за сильного мороза
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Замёрзший домофон не пустил людей в квартиру.

Замёрзший домофон не пустил людей в квартиру.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Кимр Тверской области пожаловалась в соцсетях на неприятную ситуацию: возвращаясь домой с рождественской службы ей не удалось попасть домой, так как домофон на двери подъезда замёрз. Рождественская ночь, напомним, была самой холодной с начала зимы.

Рассказ о произошедшем опубликован в паблике "Подслушано Кимры".

"Домофон нашего подъезда просто не работал, и мы не смогли попасть в свою квартиру. Номеров телефонов соседей нет, стучали в окна первого этажа, но нам не открыли", - рассказывает девушка по имени Виктория. - "Хорошо у нас есть машина и мы просто уехали к родителям, а если бы это был пожилой человек?"

Виктория также сообщила, что пыталась вызвать МЧС, но ей отказали в помощи. Однако в пресс-службе Главного управления МЧС по Тверской области эту информацию опровергли и сообщили, что никаких звонков в ПСЧ города Кимры не поступало.