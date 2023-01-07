Жительница Тверской области не смогла попасть ночью домой из-за замёрзшего домофона

Замёрзший домофон не пустил людей в квартиру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Кимр Тверской области пожаловалась в соцсетях на неприятную ситуацию: возвращаясь домой с рождественской службы ей не удалось попасть домой, так как домофон на двери подъезда замёрз. Рождественская ночь, напомним, была самой холодной с начала зимы.

Рассказ о произошедшем опубликован в паблике "Подслушано Кимры".

"Домофон нашего подъезда просто не работал, и мы не смогли попасть в свою квартиру. Номеров телефонов соседей нет, стучали в окна первого этажа, но нам не открыли", - рассказывает девушка по имени Виктория. - "Хорошо у нас есть машина и мы просто уехали к родителям, а если бы это был пожилой человек?"

Виктория также сообщила, что пыталась вызвать МЧС, но ей отказали в помощи. Однако в пресс-службе Главного управления МЧС по Тверской области эту информацию опровергли и сообщили, что никаких звонков в ПСЧ города Кимры не поступало.