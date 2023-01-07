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НовостиОбщество7 января 2023 13:01

Рождественские богослужения и ночные празднования в Твери прошли без происшествий

За порядком следила полиция
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Празднование Рождества продолжается.

Празднование Рождества продолжается.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рождественской ночью в храмах Тверской области прошли праздничные богослужения. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, всё обошлось без происшествий.

За порядком во время празднования следили полицейские, которым помогали народные дружинники, сотрудники ЧОПов и казаки. Сотрудники ГИБДД несли дежурство около храмов, обеспечивая безопасность дорожного движения. Кроме того, стражи порядка предварительно обследовали территории, где проходили праздничные мероприятия.

В настоящее время полицейские продолжают нести службу по охране общественного порядка и просят всех граждан быть бдительными.

- Не доверяйте незнакомым людям, берегите свои личные вещи, а обо всех преступлениях или происшествиях сообщайте в дежурную часть ближайшего отдела полиции либо на телефон 02 (102 - с мобильного), - призывают в пресс-службе УМВД России по Тверской области