Врач с 30-летним стажем Юрий Горбунов скончался в Тверской области

Юрий Горбунов ушёл скоропостижно на 67-м году жизни. Фото: VK/Надежда Горбунова

В Вышнем Волочке Тверской области 5 января скончался врач-терапевт Юрий Владимирович Горбунов. Об утрате в соцсетях сообщила супруга Юрия Владимировича.

Юрий Горбунов отдал медицине 30 лет жизни. Работал в терапевтическом отделении Вышневолоцкой ЦРБ. Ушёл скоропостижно на 67-м году жизни.

- Он умел дружить, умел сопереживать, всегда стремился помочь всем, кто к нему обращался. Он любил свою профессию, любил свою семью. Любил улыбаться, даже после тяжелейшего рабочего дня, - пишет о Юрии Горбунове его жена.

"КП"-Тверь" выражает искренние соболезнования родным и коллегам Юрия Владимировича.