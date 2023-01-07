Центр Бежецка Тверской области из-за прорыва трубы превратился в каток, а жители сидят без воды

В каток превратилась главная улица Бежецка. Фото: vk.com/int_b

В Бежецке Тверской области произошёл прорыв трубы, водой залило улицу Большую. Это центр города, Большую называют главной улицей Бежецка. По сообщениям местных жителей, коммунальная авария случилась вчера, 6 января, вода из трубы хлестала фонтаном. Естественно, на таком морозе она мгновенно замёрзла, и улица превратилась в огромный каток. А жители окрестных домов остались без воды.

Фото последствий прорыва на Большой улице опубликовано в группе VK "Бежецк". Под фотографиями бежечане сообщают, что воды в некоторых домах (в частности, в домах по улице льва Толстого, она идёт параллельно Большой) нет вторые сутки.

Горожане не верят, что воду им вернут скоро: "Тряпочку на палочке повесили и все… Пляшем дальше, каникулы", - пишет одна из местных жительниц. Другие же шутят про ледовое шоу в центре города и необходимость вставать на коньки.