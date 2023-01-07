Рождественская ночь в Тверской области стала самой холодной с начала зимы

Отвыкли мы от таких морозов! Фото: Евгения ГУСЕВА

Ночь на 7 января в Тверской области стала самой холодной с начала нынешней зимы. По данным метеонаблюдений, температура в Твери в районе полуночи опускалась до -26 градусов, а к шести часам утра стало ещё холоднее: -27,7.

В Красном Холме столбик термометра к утру показал -32 градуса. В южных районах области мороз был чуть слабее: в Белом в самые холодные утренние часы -26.

Однако это ещё не рекорд. Самой холодной Рождественской ночью в Твери, по данным тверского гидрометцентра, была ночь 7 января в 1987 году, когда температура опустилась до -37,8 градусов Цельсия. Самое тёплое Рождество случилось в 1983-м, когда столбики термометров поднялись до отметки +3,6.

На 12 часов дня 7 января в Твери было -24,6. На западе и юге области теплее всего: в Белом (-18,2), Торопце (-20,1). Самые крепкие морозы - в Кашине (-25,6) и Красном холме (-25).

Напомним, в регионе сохраняется оранжевый уровень опасности в связи с аномальными морозами. Гидрометцентр РФ продлил предупреждение до вечера 8 января.

Начало первой рабочей недели будет холодным, но морозы немного ослабнут. В понедельник днём -20..-9, во вторник -14..-6 градусов.