В Тверской области на 7 января выявлено ещё 5 случаев коронавируса, выздоровели 4 человека

Ситуация с коронавирусом в Тверской области на 7 января.
Фото: Александр ГЛУЗ
Ситуация с коронавирусом в Тверской области по обновлённым данным на 7 января 2023 года:
- 5 новых случаев коронавируса выявлено (с начала пандемии - 179 679 случаев);
- 4 человека за сутки выздоровели (с начала пандемии болезнь победили 176 567 раз);
- смертей не зарегистрировано (с начала пандемии от коронавируса скончался 2771 человек);
- госпитализирован никто не был.
Под наблюдением врачей продолжает оставаться 341 человек.
По данным регионального оперштаба, в Тверской области продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию: за весь период пандемии проведено 2 432 751 лабораторное исследование, в том числе за последние сутки – 492.
Карта распространения коронавируса в регионе на 7 января 2023 года:
Данные на 7 января 2023 года.
Фото: ПТО