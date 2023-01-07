В Тверской области на 7 января выявлено ещё 5 случаев коронавируса, выздоровели 4 человека

Ситуация с коронавирусом в Тверской области на 7 января. Фото: Александр ГЛУЗ

Ситуация с коронавирусом в Тверской области по обновлённым данным на 7 января 2023 года:

- 5 новых случаев коронавируса выявлено (с начала пандемии - 179 679 случаев);

- 4 человека за сутки выздоровели (с начала пандемии болезнь победили 176 567 раз);

- смертей не зарегистрировано (с начала пандемии от коронавируса скончался 2771 человек);

- госпитализирован никто не был.

Под наблюдением врачей продолжает оставаться 341 человек.

По данным регионального оперштаба, в Тверской области продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию: за весь период пандемии проведено 2 432 751 лабораторное исследование, в том числе за последние сутки – 492.

Карта распространения коронавируса в регионе на 7 января 2023 года: