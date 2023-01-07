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НовостиПолитика7 января 2023 8:57

Фанаты тверского ФК "Волга" вернулись с передовой СВО, где провели пять дней

Там они встретили Новый год
Сергей ПАСТУХОВ
Фанаты тверского футбольного клуба "Волга" вернулись с передовой. Фото: t.me/malosolov

Фанаты тверского футбольного клуба "Волга" вернулись с передовой. Фото: t.me/malosolov

Фанаты тверского футбольного клуба "Волга", входящие в добровольческое подразделение "Эспаньола" (оно полностью состоит из футбольных фанатов), вернулись с передовой СВО.

Об этом вчера, 6 декабря, сообщил на своей страничке в соцсети ФК "Волга" со ссылкой на телеграм-канал российского журналиста и футбольного болельщика Андрея Малосолова.

Согласно сообщению, фанаты "Волги", а также московского "Спартака", провели на передовой пять дней, включая новогоднюю ночь. Андрей Малосолов опубликовал фото ребят с подписью: "Все как положено - грязное, в земле, никаких модных белых кроссовок и чистенькой, отутюженной формы для парадного селфи".