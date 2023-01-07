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НовостиПроисшествия7 января 2023 8:10

Задержан браконьер, убивший лося в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Животное было застрелено в Торжокском районе, на берегу Тьмы.

Животное было застрелено в Торжокском районе, на берегу Тьмы.

Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

В Тверской области полицейские задержали мужчину, незаконно убившего лося. Животное он застрелил на берегу реки Тьмы в районе деревни Лаврово Торжокского района.

О произошедшем в полицию сообщил охотинспектор.

- Во взаимодействии с инспекторами ГИБДД и представителями охотничьего хозяйства удалось задержать злоумышленника. У подозреваемого изъят автомобиль, ружьё и туша убитого животного. Назначен ряд экспертиз, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

Личность злоумышленника установлена. Им оказался 36–летний житель Старицкого района. В содеянном мужчина сознался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота».