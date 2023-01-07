Задержан браконьер, убивший лося в Тверской области

Животное было застрелено в Торжокском районе, на берегу Тьмы.
Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
В Тверской области полицейские задержали мужчину, незаконно убившего лося. Животное он застрелил на берегу реки Тьмы в районе деревни Лаврово Торжокского района.
О произошедшем в полицию сообщил охотинспектор.
- Во взаимодействии с инспекторами ГИБДД и представителями охотничьего хозяйства удалось задержать злоумышленника. У подозреваемого изъят автомобиль, ружьё и туша убитого животного. Назначен ряд экспертиз, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.
Личность злоумышленника установлена. Им оказался 36–летний житель Старицкого района. В содеянном мужчина сознался.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота».