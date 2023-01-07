Министр культуры Тверской области Ксения Глинка в Рождество помолилась о здоровье Никиты Михалкова

Это фото с Никитой Михалковым Ксения Глинка разместила на своей страничке в соцсети. Фото: vk.com/ksenialavrova

Министр культуры Тверской области Ксения Глинка в Рождественскую ночь помолилась о здоровье знаменитого режиссёра, кинопродюсера и актёра Никиты Михалкова:

- Драгоценный, Великий Человек, Художник, Мастер, Гражданин, Никита Сергеевич!!!! Всей душой молюсь в Рождественскую ночь за Ваше здоровье!!!! - написала на своей страничке в соцсети Ксения Глинка.

Напомним, Никита Михалков серьёзно болен, его госпитализировали в четверг, 5 января, с подозрением на коронавирус. Однако, по имеющимся данным, диагноз подтверждён не был. 6 января СМИ сообщили, что Никита Михалков находится в реанимации одной из московских больниц с двусторонней пневмонией.

Никита Михалков заболел вскоре после своего визита в Тверь. 17 декабря он проводил в областной столице свой творческий вечер и общался с прессой. Никите Сергеевичу Михалкову сейчас 77 лет.