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НовостиОбщество7 января 2023 5:36

К Рождеству в Твери было собрано более 800 подарков для нуждающихся детей, стариков и бездомных

Подарки собирали в рамках благотворительной рождественской акции «Дари радость на Рождество»
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Подарки раздадут на Святках. Фото: tvereparhia.ru

Подарки раздадут на Святках. Фото: tvereparhia.ru

Благотворительная рождественская акция «Дари радость на Рождество» прошла в Твери в десятый раз. К Рождеству-2023 Тверской епархии удалось собрать более 800 подарков для детей из многодетных, нуждающихся семей, детей-инвалидов, одиноких пожилых людей, бездомных, подопечных социальных и медицинских учреждений.

Собрать подарки помогли церковные приходы и различные организации. Всех их Тверская епархия сердечно благодарит.

Оформление подарков было закончено за несколько дней до Рождества. Из собранных сладостей добровольцы сформировали и упаковали 580 сладких подарков, более ста подарков были принесены уже упакованными, ещё 123 сформировали заранее для детей с паллиативным статусом.

- На Святках все подарочные наборы будут переданы нуждающимся, - сообщает сайт Тверской епархии.