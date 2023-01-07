В храмах Тверский области проходят рождественские службы

Служба в храме в Завидово на Рождество. Фото: Леонид СМИРНОВ

7 января православный мир отмечает Рождество Христово. В храмах Тверской области проходят праздничные богослужения. Главные рождественские богослужения в Твери проходят в Воскресенском соборе, здесь служит митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Всю ночь общественный транспорт в регионе возит пассажиров бесплатно, также до храмов организованы дополнительные рейсы.

Губернатор Игорь Руденя встретил Рождество вместе с прихожанами храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Завидово Конаковского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава региона традиционно встречает Рождество в разных храмах Верхневолжья – Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе, соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского в Твери, Спасском кафедральном соборе Бежецка, кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери Оковецкая во Ржеве, Воскресенском кафедральном соборе в Твери.

«В эти дни мы приходим в храм, чтобы наполнить наши сердца верой, радостью и надеждой. Желаю всем здоровья, успехов и всего самого доброго», – отметил Игорь Руденя в поздравлении жителям Верхневолжья с Рождеством.

Губернатор Игорь Руденя на рождественском богослужении в храме в Завидово. Фото: Леонид СМИРНОВ

Рождественское богослужение а в храме. Фото: Леонид СМИРНОВ