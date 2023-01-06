В Твери ремонт теплосетей на улице Грибоедова почти доделали

Ремонтные работы на местах прорывов на теплосетях в Твери завершаются. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

6 января весь день коммунальные службы чинили прорывы на участках теплосетей на улицах 2-я Грибоедова и Ипподромная. Завершить ремонтные работы планировалось к 17 часам. По сообщению пресс-службы правительства региона, в районе 16 часов было локализовано повреждение участка теплосетей в Московском районе, на улице Ипподромной, благодаря чему в домах на улице Фадеева нормализовано теплоснабжение потребителей.

«Завершаются сварочные работы на участке теплосети на улице 2-ая Грибоедова. Предполагается, что заполнение системы начнется в районе 18.30 6 января. На данный момент в дома в микрорайоне Юность тепло поступает по резервной схеме» , - говорится в релизе областного правительства.

Устранение повреждений на участках теплосетей в Твери находится на контроле губернатора, а прокуратура и СУ СК проводят проверки по факту оставления людей без тепла в мороз -25 градусов.

СУ СК вечером 6 января возбудил уголовное дело в отношении ресурсоснабжающей компании Твери. По версии следствия, она виновата в том, что в течение двух последних дней без тепла сидят жители домов на улице 2-я Красина.