В Рождественскую ночь проезд в общественном транспорте Тверской области будет бесплатным. Фото: ПТО

В Рождественскую ночь-2023 проезд в общественном транспорте Верхневолжья будет бесплатным с 20.00 6 января до 3.30 7 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Сообщается также, что решение о бесплатном проезде принято губернатором Игорем Руденей.

«Все автобусы, которые будут работать на линии в Рождество, прошли дополнительную проверку с учетом текущих погодных условий. В период продления графика работы отследить движение автобусов можно будет в мобильном приложении «Волга» - сообщают в правительстве региона.

Время работы автобусов продлено до 03.30 на части маршрутов в Твери, Ржеве, Кимрах и Конаково.

В Твери изменения коснутся маршрутов №21 «Южный – Мигалово», №24 «ТЦ Метро – ул.1-я за линией Октябрьской железной дороги», №30 «ул.Левитана 42 – Центросвар», №36 «Мамулино – Сахарово», №42 «гипермаркет Глобус – Мигалово».

Во Ржеве график будет продлен на маршрутах №1р «Ржев-2 – Мебельный комбинат», №2р «Старые Краны – Кирпичный завод», №3р «Нижний бор – Калининские дома», №9р «ул.Солнечная, д.26 – Старые Краны».

В Кимрах автобусы будут работать дольше на маршрутах №4к «Микрорайон – Абрамовский проезд», №6к «Микрорайон – пос.Южный», №10к «ГАТП – посёлок Южный», №12к «ГАТП – Подсобное хозяйство».

В Конаково изменения затронут маршруты №1Кн «ул.Гагарина – Сырзавод – ул.Гагарина», №11Кн «ул.Гагарина – ПМК 15», №12Кн «ул.Гагарина – ул. Гоголя – ул.Гагарина».

В Старице и Зубцове в Рождественскую ночь будет запущено по одному дополнительному маршруту, который будет курсировать по центральным улицам городов и обеспечит подвоз всех желающих к местам проведения служб.

В случае возникновения любых вопросов по работе новой транспортной модели пассажирских перевозок, в том числе если в автобусе будет холодно, жители могут обратиться на горячую линию «Транспорта Верхневолжья» по телефону 8-800-350-00-99.

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО