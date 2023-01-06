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НовостиОбщество6 января 2023 12:58

В небе над Тверью возникла зимняя радуга

Поспособствовала ее возникновению морозная и солнечная погода
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Вот такой радужный столб был над Тверью днём 6 января.

Вот такой радужный столб был над Тверью днём 6 января.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Днём 6 января в небе над Тверью, в районе гипермаркета «Глобус», горожане могли наблюдать редкое природное явление - зимнюю радугу. Столб радужного спектра уходил высоко в небо. Наблюдать ее было можно с 15 до 16 часов. Потом, с понижением солнца к горизонту, радужный столб пропал.

Зимняя радуга возникает из-з преломления солнечных лучей кристаллами льда. Для ее появления необходимы крепкий мороз, высокая влажность и яркое солнце.