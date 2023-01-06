В небе над Тверью возникла зимняя радуга

Вот такой радужный столб был над Тверью днём 6 января.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Днём 6 января в небе над Тверью, в районе гипермаркета «Глобус», горожане могли наблюдать редкое природное явление - зимнюю радугу. Столб радужного спектра уходил высоко в небо. Наблюдать ее было можно с 15 до 16 часов. Потом, с понижением солнца к горизонту, радужный столб пропал.
Зимняя радуга возникает из-з преломления солнечных лучей кристаллами льда. Для ее появления необходимы крепкий мороз, высокая влажность и яркое солнце.