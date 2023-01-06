В Твери пройдет «Снежный бал»

Жителей и гостей столицы Верхневолжья приглашают на «Снежный бал». Фото: ПТО

6 января в 15 часов во Дворце культуры «Пролетарка» в Твери пройдёт «Снежный бал». В этом году мероприятие в столице Верхневолжья состоится уже в шестой раз.

«Планируется, что участниками «Снежного бала» станут порядка 100 человек. Это представители клубных студий бальных танцев из Твери, Лихославля, Конаково, Торжка, Ржева, Москвы и Московской области, в частности ожидается участие Клинского театра исторического танца «Реверанс»», - сообщает пресс-служба областного правительства.

Откроется бал карнавальным шествием. Участники мероприятия исполнят кадриль, большой фигурный, русский, испанский и другие вальсы.

Пройдёт конкурс на лучший мужской и женский костюмы, игровая программа.