Кто виноват в том, что жители двух микрорайонов Твери остались без отопления в мороз, выясняют прокуратура и Следственный комитет

Кто допустил прорывы на теплосетях в Твери с сильный мороз, выясняют силовики. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери 6 января коммунальные службы чинят прорывы на участках теплосетей: на улицах 2-я Грибоедова,

из-за которого с ночи прохладно в домах жителей микрорайона Юность, и на Ипподромной, в центре города. Кто виноват, в том, что жители в мороз -25 градусов остались с холодными батареями, сейчас выясняют силовики. О старте проверок по этому случаю заявили областная прокуратура и СУ СК по региону.

«Прокуратурой Заволжского района города Твери организована проверка по публикации в средствах массовой информации о том, что часть жителей областного центра осталась в морозы без горячего водоснабжения и отопления. На место повреждения теплотрассы выехал прокурор Заволжского района Твери Альберт Емельянов», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

«С целью установления обстоятельств произошедшего следователем Заволжского межрайонного следственного отдела города Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в релизе пресс-службы регионального СУ СК.

О том, какие меры будут приняты в отношении тех, кто допустил прорывы на теплосетях, силовики на сообщают. Такое решение будет принято после окончания проверок.