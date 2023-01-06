В Твери ремонт на двух прорванных теплотрассах взял под контроль губернатор

Прорывы на теплотрассах в Твери должны устранить к 17 часам 6 января. Фото: Алина ПЕТРОВА

В Твери 6 января коммунальные службы чинят прорывы на участках теплосетей: на улицах 2-я Грибоедова, из-за которого с ночи прохладно в домах жителей микрорайона Юность, и на Ипподромной, в центре города. Ремонт на этих теплотрассах на контроле губернатора Игоря Рудени, об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«На объектах работают специалисты и вся необходимая техника компании «Тверская генерация». При этом теплоснабжение в домах части микрорайона Юность, на которое повлияло повреждение теплосети на улице 2-я Грибоедова, было оперативно организовано по резервной схеме», - сообщается в релизе областного правительства.

Планируется, что повреждение на улице Ипподромной будет устранено в ближайшие несколько часов, работы на 2-ой Грибоедова должны быть завершены до 17 часам 6 января.

По информации пресс-службы теплоснабжающей организации «Тверская генерация», в настоящее время на месте прорыва работают три аварийные бригады – 14 сотрудников и техника: экскаватор, кран, фургон с оборудованием. О старте проверок в отношении тех, кто допустил прорывы на теплотрассах, заявили прокуратура и Следственный комитет.