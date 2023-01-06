В Твери из-за прорыва теплотрассы нарушено теплоснабжение микрорайона Юность

В районе Твери в мороз -25 градусов снижены параметры теплоснабжения из-за аварии. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Вечером 5 января батареи в жилых домах микрорайона Юность города Твери стали остывать. Жильцы сразу почувствовали похолодание, ведь этой ночью температура воздуха в областном центре упала до -25 градусов. Вызванные на место коммунальщики констатировали прорыв на теплотрассе в районе 2-й улицы Грибоедова, из-за этого теплоснабжение микрорайона Юность и оказалось нарушено.

– Теплоснабжение микрорайона Юность было оперативно организовано по резервной схеме. Поэтому многоквартирные дома не остались без тепла, хотя в квартирах и произошло понижение комнатной температуры, – говориься в официальном сообщении пресс-службы теплоснабжающей компании «Тверская генерация».

В настоящее время на месте прорыва работают аварийные бригады. В «Тверской генерации» сообщают, что к 17 часам дня 6 января теплоснабжение микрорайона Юность должно быть полностью восстановлено.